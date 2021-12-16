Промоутер Усіка висловився про ситуацію з відсутністю українського прапора в рингу після перемоги Ломаченко над Комі

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Промоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) Олександр Красюк прокоментував ситуацію навколо Василя Ломаченка (16-2, 11 КО), який після перемоги над Річардом Коммі (30-4, 27 КО), замість прапора України, вийшов у ринг із прапором рідного міста Білгород-Дністровського.

"Репутаційний удар по Васі в Україні? У нього тут завжди були "за" та "проти". Думаю, що це не сильно змінить ставлення до нього. Ті, хто люблять боксера, продовжуватимуть його любити, а ті, хто його ненавидять, шукають причини", - заявив Красюк в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Знаєте, існує два типи свідомості – свідомість бджоли та свідомість мухи. Бджола завжди летить на квіточку і харчується пилком, а муха харчується...чимось іншим. Але вони всі існують в одній і тій самій реальності.

Засуджувати Ломаченка? За що засуджувати? Ну, вийшов він з прапором рідного міста. Не знаю, чи є сенс засуджувати людину в такій ситуації. Я до цього дуже нейтрально ставлюся", - зауважив промоутер.

Зазначимо, Володимир Кличко розкритикував Ломаченка за відсутність на рингу прапора України після бою проти Коммі.