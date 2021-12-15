Вперше за часи незалежності українка стала абсолютною чемпіонкою світу з важкої атлетики

Дівчина завоювала всі три золоті медалі у ваговій категорії до 81 кг.

Важкоатлетка з Хмельниччини Аліна Марущак завоювала усі три золоті медалі на змаганнях в Узбекистані серед жінок у ваговій категорії до 81 кг. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент Федерації важкої атлетики України, народний депутат Олександр Герега.

Аліна Марущак з Хмельниччини завоювала всі три золоті медалі у ваговій категорії до 81 кг. Результат нашої важкоатлетки – 248 кг (113+135). Відрив від другого місця – 9 кг.

До цього лише один українець в історії вигравав усі три титули – у ривку, поштовху й двоборстві – на одному Чемпіонаті світу 1994 року! Ним був Тимур Таймазов у категорії до 108 кг.

«Ця історична подія дає потужний стимул продовжувати розвивати важку атлетику в нашій країні. Можу сміливо сказати, що це початок нової ери, повне перезавантаження старої школи. Переконаний, попереду у нас ще багато гучних перемог на славу Україні», – зазначив Олександр Герега.

Аліна Марущак родом із Хмельниччини, до міжнародних змагань важкоатлетка готувалась в спортивних комплексах «Епіцентр» в Хмельницькому та Кам’янці-Подільському.

«Аліна – це неймовірний приклад для молодих українських важкоатлетів. Золоті медалі чемпіонату світу стали результатом її наполегливих тренувань, дисципліни та цілеспрямованості. За останні кілька років вона чудово прогресувала і цьогоріч стала спочатку чемпіонкою Європи, а тепер і світу», – розповів директор спортивного комплексу «Епіцентр» в Кам’янці-Подільському Вадим Рудяк.

Востаннє чемпіонкою світу з важкої атлетики ставала українка Наталія Скакун у 2003 році. Проте Наталія стала володаркою двох золотих та срібної медалі. Три золоті медалі вперше в історії української важкої атлетики зібрала саме Аліна Марущак.

Наразі на Чемпіонаті світу з важкої атлетики серед чоловіків та жінок в Узбекистані Україна здобула шість медалей. Зокрема, чотири золота, одне срібло та бронза.

Мережа торгових центрів «Епіцентр» – партнер Федерації важкої атлетики України. Зазначимо, що компанія збудувала п’ять сучасних спортивних комплексів в яких готують українських спортсменів до міжнародних та внутрішніх змагань.

Нагадаємо, що у квітні цього року українські важкоатлети отримали призові від «Епіцентру» за перемогу на Чемпіонаті Європи.