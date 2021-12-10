Україна здобула перші медалі на чемпіонаті світу з важкої атлетики

Бронзу та срібло на чемпіонаті світу з важкої атлетики виборола українка Світлана Самуляк у ваговій категорії до 55 кг.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент Федерації важкої атлетики України, співзасновник мережі торгових центрів «Епіцентр» Олександр Герега.

«Перші медалі на чемпіонаті світу серед чоловіків та жінок з важкої атлетики в Узбекистані! Українка Світлана Самуляк, у ваговій категорії до 55 кг, здобула бронзу в сумі двоборства (201 кг) та срібло у ривку (91 кг). Пишаюся виступом Світлани Продовжуємо вболівати за наших важкоатлетів», – написав Олександр Герега.

Для Самуляк це перші в кар'єрі медалі дорослого чемпіонату світу, а для України – перші серед жінок за вісім років.

Чемпіонат світу серед чоловіків та жінок з важкої атлетики в Узбекистані стартував 7 грудня та триватиме 10 днів.

Наступний виступ українських спортсменів відбудеться 11 грудня. В боротьбу вступить Марія Гангур у ваговій категорії до 59 кг. Загалом Збірну команду України на чемпіонаті представляють 8 спортсменів.