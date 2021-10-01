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Українські важкоатлети на Чемпіонаті Європи завоювали 30 медалей Актуально

Не було жодного дня, коли б українські спортсмени не підіймались на п'єдестал.

 У місті Рованіємі (Фінляндія) триває Чемпіонат Європи з важкої атлетики серед юніорів (до 20 років) та молоді (до 23 років). За цей час не було жодного дня, коли б українські спортсмени не підіймались на п'єдестал. До турніру вони готувалися в тому числі на базі спортивних комплексів “Епіцентр” Городка та Кам’янця-Подільського на Хмельниччині.

Загалом від України виступають 30 спортсменів: 15 - на юніорському рівні та 15 - на молодіжному. У першій половині Чемпіонату українцям вдалось вибороти аж 24 медалі. 

Особливо успішно виступають жінки, які станом на 30 вересня знаходяться на першому місці в загальному заліку Чемпіонату. В активі українок 23 медалі: 12 золотих, 6 срібних і 5 бронзових. Чоловіки здобули 7 медалей: 2 золоті, 3 срібні та 2 бронзи.

У категоріях до 55 кг Світлана Самуляк стала Чемпіонкою, а Ольга Івженко срібною призеркою. Спробувала себе в категорії до 59 кг молода спортсменка Каміла Конотоп (2001 року народження), яка на Олімпійських іграх виступала в категорії 55 кг. Цього разу вона виступала у вищій категорії. Українка завоювала три золоті медалі. "Срібло" з результатом 203 кг здобула Аліна Захарченко, а Марія Гангур “зірвала” три золоті медалі, вперше ставши чемпіонкою в чемпіонаті до 23 років. 

У категорії 64 кг виступили дві спортсменки: Анна Панова, яка стала срібною призеркою в ривку, четвертою в поштовху і в сумі четвертою, та Марія Тимощук (в ривку - п’ята, в поштовху п’ята і в сумі п’ята). Аліна Киричук в категорїі 76 кг завоювала “бронзу” в ривку, “срібло” в поштовху і в сумі двоборства стала бронзовою призеркою. 

30 вересня ще три золота в загальний актив України принесла Анастасія Манєвська в категорії до 81 кг, виборовши золоті медалі в ривку, в поштовху та сумі двоборства і вперше виконавши норматив майстра спорту України міжнародного класу!

Також Ельвіра Борозна здобула бронзу Чемпіонату Європи серед юніорів у поштовху. В напруженій боротьбі за бронзу в сумі двоборства Ельвіра поступилася суперниці та зайняла 4 місце.

Хорошими здобутками може похвалитися і чоловіча збірна, яка тільки вступила в боротьбу і вже отримала 7 медалей! Так, Павло Заліпський з Харкова здобув 1 золоту та 2 срібні медалі в категорії 61 кг і отримав звання “майстра спорту міжнародного класу”. 

Віталій Смочек виборов нагороди Чемпіонату Європи серед молоді до 23 років - “бронза” в сумі двоборства та срібло в ривку у ваговій категорії до 81 кг! Результат Віталія: 338 кг в сумі двоборства, 157 кг в ривку та 181 кг в поштовху. 

Ще одну нагороду серед юніорів здобув Олег Ніколаєнко - “бронзу” в ривку! В сумі двоборства Олег показав результат 330 кг і посів 5 місце.

Максим Москвін став Чемпіоном Європи серед юніорів в поштовху. У ваговій категорії до 81 кг він отримав золоту медаль в поштовху, а в сумі двоборства залишився в одному кроці від п'єдесталу пошани, посівши 4 місце. 

Станом на 30 вересня на чемпіонаті виступили 4 важкоатлети з чоловічої збірної від України, попереду очікується виступ ще 11 спортсменів, які неодмінно поповнять скарбничку медалей України. 

Спортсмени готувалися до турніру на базі спортивних комплексів “Епіцентр” Городка та Кам’янця-Подільського на Хмельниччині, а також в Харківському професійному коледжі спортивного профілю та в Конча-Заспі.

“Ми продемонстрували дуже хороший старт на цьому чемпіонаті. Адже українкам вже вдалось перевищити показники 2019 року (у 2020 році Чемпіонат Європи не проводився через пандемію): тоді ми здобули 7 золотих медалей, а зараз ще до завершення змагань ми вже маємо 12 золотих медалей. Це результат важкої та наполегливої праці спортсменів та тренерів. І, звичайно, все це не було б можливим без підтримки Федерації та меценатів, зокрема, в особі президента Федерації - співзасновника компанії “Епіцентр” Олександра Гереги. Усі ці роки він незмінно підтримує українських важкоатлетів, даючи можливість проводити тренувально-підготовчу роботу на базі спортивних комплексів “Епіцентр”, забезпечуючи матеріальну підтримку і надаючи грошові стипендії найсильнішим спортсменам. Це великий внесок у розвиток українського спорту!”, - зазначив головний тренер жіночої збірної України з важкої атлетики Юрій Кучінов.

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