Епіцентр оновив та розширив свій перший торговельний центр у Дніпрі. Тепер у нього новий фасад та дизайн інтер’єру, а всередині працюють інноваційні формати shop in shop та фуд-корт у мексиканському стилі.

Перший ТЦ Епіцентр у Дніпрі розпочав роботу ще в 2007 році на вулиці Бабенко, 25. Тепер компанія провела реформатування торговельного об’єкта і збільшила його загальну площу більш ніж на третину – до понад 40 000 кв. м. Це дозволило розширити асортимент ТЦ майже до 200 000 артикулів, зробити його зручнішим для покупців та представити всі концептуальні магазини формату shop in shop, які розвиває компанія.

Зокрема, в ТЦ відкрився перший у місті продуктовий супермаркет Food Market. Він зайняв площу в 2400 кв. м і став одним з найбільших в мережі. Тут представлено широкий вибір продуктів харчування та напоїв за доступними цінами: м’ясна та молочна продукція, риба і морепродукти, фрукти та овочі, бакалія і хлібобулочні вироби та багато іншого. На території магазину також розмістився фуд-корт у мексиканському стилі, де покупці зможуть відпочити, випити кави та перекусити.

На другому поверсі торговельного центру вже працюють оновлені Центр Меблів (2500 кв. м) та Галерея Деко (2000 кв. м). В процесі реформату ці два відділи провели колаборацію, представивши новий концепт з єдиним візуальним стилем та велику кількість готових рішень для дому.

Прихильники активного способу життя зможуть придбати спортивні товари та одяг у великому магазині швейцарського бренду Intersport площею 1800 кв. м. Значну площу також займають відділи Сад та Город (4900 кв. м), Вироби з дерева (3100 кв. м) та Будівельні матеріали (2100 кв. м).

Серед інших форматів shop in shop в торговельному центрі відкрилися магазин дитячих товарів E.Piс, Центр Техніки ЦЕ ТЕ, магазин косметики Mon Cheri, Студія Світла, магазин товарів для мисливства та рибальства Military, флора-центр Букет та інші.

Із абсолютно нових для компанії концептів слід відзначити Студію камінів, де представлені каміни різних дизайнів та стилів: modern, loft, provance, artdeco, classic, country.

Відкрився в ТЦ і сучасний Центр видачі замовлень інтернет-магазину з автоматизацією процесів і адресною системою зберігання. Це дозволить клієнтам компанії замовити будь-який товар з майже 1,5-мільйонного асортименту на сайті epicentrk.ua, та зручно отримати його безпосередньо у ЦВЗ.

Для зручності автомобілістів була розширена парковка, яка тепер розрахована майже на 1000 машино-місць. Окрім того, всередині ТЦ діятиме Drive In Market площею 3500 кв. м, куди можна заїхати на авто і завантажити товар.

«Компанія Епіцентр прагне розвивати торговельну мережу не тільки кількісно, але й якісно. Тому ми продовжуємо реформатування діючих об’єктів, перетворюючи їх на сучасні, більш зручні та приємні для українського споживача торговельні центри. За рахунок інвестицій в оновлення мережі ми покращуємо рівень сервісу для наших покупців та посилюємо свої позиції лідера на українському ринку ритейлу», - коментує заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі ТОВ «Епіцентр К» Володимир Гончаров.

Зазначимо, що з розширенням торговельного центру компанія також створила 110 нових робочих місць. Загалом торговельний центр тепер буде забезпечувати роботою понад 630 співробітників. При цьому зростуть і відрахування підприємства до місцевого та державного бюджетів. За підрахунками менеджменту ТЦ оновлений Епіцентр щорічно сплачуватиме щонайменше 16,5 млн грн податків та зборів.