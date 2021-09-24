Рада запровадила грошову допомогу молодим фермерам

Гроші з бюджету отримуватимуть господарства, керівникам яких менше 36 років.

Верховна Рада у п'ятницю, 24 вересня, ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №4046 про державну допомогу молодим фермерам.

За нього проголосував 291 депутат парламенту.

Законопроєкт передбачає, що фермерським господарствам, голова якого має вік до 35 років включно, має надаватися грошова допомога за рахунок коштів державного бюджету в розмірі та порядку, що затверджуються Кабінетом міністрів України.

Державна допомога фермерам здійснюється через Український державний фонд підтримки фермерських господарств за рахунок коштів спеціального фонду бюджету (за бюджетною програмою "Надання кредитів фермерським господарствам").

Уряд, який розробив цей законопроєкт, вважає, що підтримка молодих фермерів дасть можливість сільській молоді реалізувати свої підприємницькі ініціативи та пригальмує міграцію молоді з сільських територій.

Прем'єр Денис Шмигаль казав, що в Україні більше 30 тисяч активних фермерських господарств, але тільки близько 500 з них очолюють молоді люди.

Нагадаємо, у квітні 2021 року Кабінет міністрів збільшив фінансову підтримку для малих фермерів