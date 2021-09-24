Шмигаль озвучив п’ять кроків уряду для стабільного проходження опалювального сезону

Кабінет міністрів розробив план зі стабільного проходження опалювального сезону, який складається з п’яти кроків.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль детально розповів про нього сьогодні під час "Години запитань до Уряду" у Верховній Раді, інформує пресслужба Кабміну.

1. Тарифи на газ для населення незмінні

"У травні ми запустили річний продукт для людей, де ціна на весь рік складає менш ніж 8 грн. Незалежно від коливань ціни на біржах чи хабах, ця ціна не змінюється весь опалювальний сезон, тобто до кінця квітня 2022 року", - зауважив голова уряду.

Прем’єр-міністр наголосив, що в Україні ціна стабільна, хоча у Європі зараз ціна вже перевищує 25 грн за кубометр.

2. Тарифи на тепло та гарячу воду встановлює місцева влада

"Ми забезпечили всі умови, аби підвищення тарифів не відбулося, і будемо на цьому наполягати. Державна компанія «Нафтогаз» пропонує трирічний контракт по 7,42 грн за куб газу для цього опалювального сезону. Ця ціна так само не буде збільшуватися і не залежить від ситуації на біржах", - пояснив Денис Шмигаль.

Голова уряду наголосив, що в місцевих керівників немає об’єктивних підстав підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду. За його словами, вже 70% теплокомуненерго уклали трирічні контракти з "Нафтогазом". Уряд зі свого боку працює над питанням компенсації для ТКЕ різниці в тарифах, а також в питанні реструктуризації тієї заборгованості, яка існує в цих підприємств.

3. Тарифи на електроенергію з 1 жовтня знижено для 80% домогосподарств

Тариф складе 1,44 грн за кВт-год для тих, хто споживає менше 250 кВт-год на місяць. Для тих, хто споживає більше - тариф залишиться без змін.

4. Додаткові 12 млрд грн на субсидії

"Уряд разом із народними депутатами запропонував додатково цього року виділити 12 млрд грн на програму субсидій. Субсидії отримають всі, хто їх дійсно потребує, - це близько 3 млн домогосподарств", - зазначив прем’єр.

За словами очільника уряду, до початку опалювального сезону в держави вистачає коштів на всі виплати, і жодної заборгованості по субсидіях немає.

5. Україна готова до опалювального сезону

За словами голови Кабміну, технічна готовність регіонів становить вже понад 90%. Запаси газу в підземних газосховищах України перевищили 18,5 млрд кубічних метрів. "Для порівняння: у 2018 році запаси складали 17,1 млрд кубів. У 2017 році -16,8 млрд кубів. Так само, як і торік, ми спокійно пройдемо цей опалювальний період", - резюмував Денис Шмигаль.

Раніше ЗМІ повідомили, що у НАК "Нафтогаз України" не вистачає грошей на закупівлю 3 млрд кубів газу на зиму. Компанія просить про додаткові 44,5 млрд гривень.