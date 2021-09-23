На Одещині пробурили нафтову свердловину

У Саратському районі Одеської області пробурили нафтову свердловину глибиною 2 825 метрів. Роботи тривали близько двох місяців, зараз свердловина проходить етап випробувань.

Про це на конференції Odesa Offshore Conference 2021 повідомив головний геолог приватної компанії – науково-виробничого концерну "Укрнафтоінвест" Мирон Фірман, повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що спеціальні дозволи на розробку і буріння ділянок на півдні Одеської області належать цій компанії вже багато років. Проте робота над свердловиною розпочалася тільки в липні 2021 року - через півроку після того, як "Укрнафтоінвест" придбала компанія BGV Group Management.

"Зараз ми в процесі. Свердловина успішно завершена, розпочаті її випробування. Потрібно ще кілька місяців, щоб отримати результати і зрозуміти запаси нафти. За результатами цієї вже буде зрозуміло, скільки буде потрібно свердловин – їх можуть бути десятки для видобутку", – заявив Фірман.

Геолог додав, що аналізи покажуть не тільки запаси, а й те, наскільки "важка" нафта на різних горизонтах буріння. Крім нафтових пластів, у свердловині є невелика кількість розчиненого газу – його недостатньо для значного видобування.

На його думку, видобуток нафти в регіоні буде важкий, адже на Одещині умови значно складніші, ніж на Полтавщині чи Закарпатті або в Дніпрово-Донецькій впадині.

Михайло Фірман висловив припущення, що саме через ці складні умови нафту раніше не видобували, хоча сьогодні робота "Укрнафтоінвесту" базується на польових дослідженнях радянських часів, в тому числі сейсморозвідувальних досліджень і пошукового буріння. Також на початку 2000-х років в регіоні проводилась розвідка і геолого-економічна пластів нафти й газу.