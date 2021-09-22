Стартові умови для пенсійної реформи погані, але її потрібно робити, - Ломакович

Радник міністра фінансів, засновник неурядової організації Growford Institute Віталій Ломакович вважає, що влада повинна провести пенсійну реформу, незважаючи на погані умови для її реалізації.

"Зараз чи не найгірші стартові умови для проведення пенсійної реформи, яка не те що назріла - перезріла", - сказав він на круглому столі "Пенсійна реформа в Україні: бути чи не бути" в Інституті Горшеніна.

"Я був дотичний до створення і початку діяльності перших недержавних пенсійних фондів, компаній з управління активами. Пам'ятаю навіть час, коли державний Пенсійний фонд був профіцитним. Тоді були чи не найкращі передумови для введення накопичувального пенсійного рівня, що відбулось, в принципі більшості країн Центральної і Східної Європи. Але на жаль, цей час був упущений, і зараз маємо негативні стартові умови. Влада мусить мати велику мужність, щоб взяти на себе відповідальність за пенсійну реформу, але це потрібно робити", - додав він.

За його словами, пенсійна реформа покликана не тільки покращити соціальне забезпечення громадян, але й може стати важливим чинником для детінізації економіки. "Існує три види внесків: працівника, роботодавця і держави. Якщо буде внесок держави, тоді люди, які неофіційно працевлаштовані, сильно задумаються. Тому ця реформа ще й може нести ефект детінізації", - сказав він.

Експерт підкреслив, що ключовою проблемою накопичувальних пенсій є збереження купівельною спроможності заощаджень. "Тут проведення реформи прив'язане до дуже зваженої і правильної монетарної політики Національного банку, щоб заощадження не з'їла інфляція. Це потребує фіскальних, монетарних зусиль влади", - сказав Ломакович.

При цьому він підкреслив, що до недержавних пенсійних фондів вже зараз встановлено жорсткі вимоги, які забезпечують консервативний, але стабільний дохід за внесками. "Жоден недержавний пенсійний фонд ще не збанкрутував, на відміну від ста банків під час банкопаду", - додав Ломакович.