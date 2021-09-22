Законопроєкт 5600 може обвалити ринок нерухомості, - Шуляк

Ухвалення законопроєкту 5600 без змін може загальмувати і навіть обвалити ринок нерухомості. Це вдарить по виробниках будматеріалів, будівельниках, взагалі по всьому легальному ринку, вважає заступник голови фракції «Слуга народу» Олена Шуляк, пише ZN.ua.

Нагадаємо, на цьому тижні Рада планує проголосувати за «антиолігархічний» законопроект №5600 «Про'кт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень». Який, як планували Президент України Володимир Зеленський і чиновники повинен підвищити ренту за видобуток залізної руди. Саме в контексті залізної руди говорили про Ріната Ахметова і охрестили законопро'кт «антиахметовськими». При цьому мало не половина очікуваних бюджетних надходжень планується отримати з підвищення з агропромисловості, нерухомості, оптової торгівлі і середнього бізнесу.

«Зараз в текст законопроекту внесені як мінімум дві правки. 18% ПДФО при продажs третьої і більше квартири за рік сплачується від різниці в ціні. Крім того? скасований пункт про те, що після першого продажу потрібно знову і знову платити ПДВ на квартиру. Обидві ці норми досить серйозно вдарили б по ринку нерухомості в разі їх прийняття. Будемо сподіватися, що їх все-таки не проголосують. Тому що, якщо проголосують? це буде дуже погано для розвитку ринку, для його учасників», - пояснила Олена Шуляк.

Також, за її словами, якщо Верховна Рада України проголосує без урахування правок, то швидше за все ціни на нерухомість зростуть на третину для кінцевого покупця.

«Якщо компаніям-інвесторам і посередникам доведеться повторно платити 20% ПДВ, то це збільшить вартість для кінцевого покупця. А якщо додати ще 18% ПДФО, то ціна зросте на третину. Що може загальмувати і навіть обвалити ринок нерухомості. Що вдарить по виробниках будматеріалів, будівельниках, взагалі по всьому легальному ринку. Прийнявши ці аргументи до уваги, комітет з податків Верховної Ради поки прибрав скандальні норми. Важливо, щоб законопроєкт був прийнятий без них», - додала заступник голови фракції« Слуга народу »Олена Шуляк.