Захід за участю топменеджменту і власників компанії пройшов у київському готелі «Інтерконтиненталь».

Німецька компанія Gebr. Heinemann та її український довгостроковий партнер BF&GH Travel Retail Limited відзначили 11-річчя роботи в Україні. Захід за участю топменеджменту і власників компанії пройшов у київському готелі «Інтерконтиненталь».

Генеральний директор Gebr. Heinemann Макс Хайнеманн і співвласник та член консультативної ради Gebr. Heinemann Клаус Хайнеманн (у центрі).

«BF&GH Travel Retail - міжнародна компанія, яка приносить в Україну продукти, концепції і клієнтський досвід світового класу. З 2010 року ми інвестували в Україну понад 600 мільйонів гривень, найбільша частина цих інвестицій спрямована на реконструкцію аеропортів у Борисполі, Жулянах і Одесі», - заявив журналістам співвласник і член консультативної ради Gebr. Heinemann Клаус Хайнеманн.

За 11 років роботи в Україні компанія відкрила магазини duty-free в двох терміналах «Борисполя», в «Жулянах» і 13 наземних пунктах пропуску. В асортименті магазинів є українські товари, а вибір розрахований на мандрівника з будь-яким бюджетом.

Вище керівництво Gebr. Heinemann та BF&GH Travel Retail Limited

За словами співвласника BF&GH Travel Retail Артура Гранц, за 11 років роботи державі було сплачено близько 1 млрд гривень податків і соціальних платежів.

«Попри COVID-19 і падіння економіки, наші компанії в Україні заплатили в 2020 році 177 млн грн, за 8 місяців цього року - 182 млн грн. Крім податків ми заплатили у вигляді орендних платежів аеропорту «Бориспіль» з початку нашої роботи 2,4 млрд грн. Іншим аеропортам, в Одесі і в Жулянах, ми заплатили орендних платежів близько 300 млн грн», - зазначив Гранц.

Співвласник BF&GH Travel Retail Артур Гранц (у центрі)

Крім того, компанія створила робочі місця для майже 800 українців, які отримали офіційне працевлаштування, зарплати європейського рівня і повний соціальний пакет.

«Україна є важливою для Gebr. Heinemann, і ми пишаємося нашою роботою тут. Ми продовжимо інвестувати в поточну інфраструктуру, починаючи з деяких магазинів в аеропорту «Бориспіль» у 2022 році, і продовжимо розширювати бізнес», - заявив генеральний директор Gebr. Heinemann Макс Хайнеманн.

Довідка: Gebr. Heinemann - один із світових лідерів ринку travel retail. Заснована в 1879 році компанія зі штаб-квартирою в Гамбурзі працює в понад 100 країнах і 200 міжнародних аеропортах. BF&GH Travel Retail Limited є оператором Gebr. Heinemann в Україні з 2010 року.