Офіс з розвитку підприємництва та експорту запустив міжнародну версію Єдиного експортного веб-порталу на платформі Дія.Бізнес. Веб-портал вже працює у тестовому режимі за посиланням.

Як повідомляє пресслужба відомства, метою запуску міжнародної версії веб-порталу є промоція українських пріоритетних секторів, вітчизняних та міжнародних заходів, які організовуються на території України, а також допомога у налагодженні двосторонньої співпраці між українськими компаніями та потенційними закордонними партнерами.

Зокрема, англомовна версія веб-порталу передбачає аналітичну інформацію щодо фокусних для експорту секторів України; календар бізнес-подій запланованих в Україні: перелік та описи усіх виставок, торговельних місій, форумів тощо. Також актуальні новини та доступ до Каталогу українських експортерів, кейси — історії успіху підприємців, які успішно вийшли на міжнародні ринки.

«Міжнародна версія Єдиного експортного веб-порталу — це маленький крок для розвитку цього порталу, але це великий стрибок для українського експорту та імпорту», — Валерія Іонан, заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції.

Вся інформація на веб-порталі, враховуючи стандартні форми, необхідні для різних процедур та запитів, є безкоштовною. Міжнародна версія єдиного експортного веб-порталу розміщена у захищеному дата-центрі та відповідає світовим стандартам захисту від кіберзагроз. Інформація користувачів зберігається у зашифрованому вигляді, щоб унеможливити їх перехоплення або викрадення.

«Єдиний експортний веб-портал створений для консолідації та об'єднання усієї наявної інформації для експортерів та іноземних компаній, що зацікавлені в імпорті товарів та послуг з України. Подібні ресурси є ефективними інструментами, які використовують світові уряди та організації зі сприяння торгівлі з метою підвищення рівня національного експорту та надання підтримки підприємствам для виходу на нові ринки», — Андрій Литвин, виконувач обов’язків директора ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та експорту».

На створення веб-порталу не витрачали бюджетних коштів.

Проєкт реалізовувався за фінансової підтримки Уряду Німеччини через німецьку федеральну компанію Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.