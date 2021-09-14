Україна ввела спецмито на імпортні проводи і кабелі

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ввела на три роки спеціальне мито на імпорт в Україну проводів та кабелів незалежно від країни походження. У перший рік - 23,5%, у другий - 22,3%, у третій - 21,2%

Повідомлення комісії опубліковане в газеті "Урядовий кур'єр" від 14 вересня.

Розслідування комісії проводилось за заявою заводів "Одескабель" та "Південкабель". Воно встановило, що в період 2017-2020 років обсяги імпорту зросли більш ніж удвічі, а частка імпорту в загальному виробництві - майже в три рази, в споживанні - на 75%.

Комісія визнала зростання іморту співпадінням зовніншіх факторів, але вирішила захистити національних виробників та усунути диспропорції в торгівлі.

Для цього вводиться спецмто на ізольовані проводи, кабелі (в тому числі волоконно-оптичні) за низкою кодів.

Нагадаємо, що у квітні Україна оголосила про введення 35%-го спеціального мита на автобуси та вантажівки з Білорусі.