Шмигаль: місія МВФ почне роботу 18 вересня, розмір другого траншу - $750 млн

Прем'єр упевнений, що фонд виділить гроші, але не раніше кінця осені.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що місія Міжнародного валютного фонду почне роботу в Україні з 18 вересня.

Про це він сказав на пресконференції в вівторок, 14 вересня.

"18 числа в Україну прибуде місія МВФ. Скоріше за все вона буде онлайн. Ця місія буде завершальною для видачі наступного траншу. Ми виконали всі умови, всі бенчмаркові показники, які були прописані в меморандумі з МВФ. Тому ми очікуємо позитивного завершення цієї місії. Орієнтовно в кінці листопада - на початку грудня можливий транш МВФ", - сказав Шмигаль.

За його словами, розмір траншу становитиме 750 млн доларів.

Нагадаємо, що 18-місячна програма stand-by передбачає виділення Україні 5 млрд доларів. Перший транш в сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020, після чого грошей держава не отримувала. Останній віртуальний візит Міжнародного валютного фонду в Україну закінчився без рішення про перегляд програми stand-by.

На початку травня 2021 року представник МВФ Джері Райс заявив, що фонд очікує більшого прогресу від України для надання траншу.

Незважаючи на це, президент Володимир Зеленський казав, що Україна отримає другий транш кредитної програми Міжнародного валютного фонду восени 2021 року.

В серпні Україна отримала від МВФ 2,7 млрд доларів в рамках антикризової емісії спеціальних прав запозичення. Ці гроші не стосуються чинної кредитної програми.