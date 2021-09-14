З Києва пішов один із сервісів прокату електросамокатів

Найменша з компаній вирішила піти туди, де в неї не буде конкурентів.

З Києва пішов один з семи операторів прокату електросамокатів. За даними заступника голови КМДА Костянтина Усова, компанія Vzhooh перевезла всі свої самокати у Рівне та Луцьк, де у неї нема конкурентів.

"Імовірно, основними причинами, чому найменший з операторів залишив Київ, стали конкуренція і високий рівень вандалізму. У місті щодня фіксують десятки зламаних, втоплених і викрадених електросамокатів", - заявив Усов в телеграмі.

На вулицях Києва продовжують діяти понад чотири тисячі електросамокатів від шести операторів: Bolt, Jet, BikeNow, Kiwi, Scroll Bird, Zelectra.

За даними луцьких та рівненських ЗМІ, самокати Vzhooh з'явилися там ще в серпні.

Нагадаємо, що у липні 2021 року компанії-оператори прокату електросамокатів у Києві програмно обмежили їх швидкість до 20 км/год на виконання меморандуму, який було підписано з Київміськадміністрацією в кінці червня.