Дорожники почали будівництво на найскладнішій ділянці траси Київ - Суми - Юнаківка

У Чернігівській області будівельники почали підготовчі роботи на Тростянецькій балці – одному з найбільш складних відрізків траси Н-07 Київ – Суми – Юнаківка. Подробиці виклала Чернігівська ОДА.

Роботи в районі Тростянецької балки є частиною плану капітального ремонту траси Н-07, який почали у 2021 році за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». У межах Чернігівської області проходить 143 км національної траси, що поєднує південь Чернігівщини з Київщиною та Сумщиною.

«Тут розташована велика гідротехнічна споруда. Зокрема, для перетоку води з водосховища «Тростянецька балка» в ставок влаштовано двовічкову трубу отвором на збірних фундаментах. По-друге, ділянка дороги, що повторює рельєф місцевості в районі балки, має понаднормові ухили, а тому взимку за негоди тут складно рухатися», - пояснюють в обласній адміністрації.

В ході ремонту встановлять нову переливну трубу, а на ухилах створять додаткові смуги руху на підйом в обох напрямках.

«Протяжність ділянки, яка ремонтується, — 9,9 км. Наразі на 8,5 кілометрах влаштовано шар ресайклінгу та вирівнювальний шар асфальтобетону. В районі Тростянецької балки поки ведуться земляні роботи по розширенню проїзної частини», - коментує Чернігівська ОДА.

Загалом до кінця року в Чернігівській області планують відремонтувати 182 км доріг державного значення.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський озвучив плани «Великого будівництва» на 2021 рік: збудувати і відремонтувати 4,5 тисячі км доріг державного значення, 2 тисячі км місцевих доріг, а також 245 мостів.