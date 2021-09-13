У правках до "податкового" законопроєкту пропонують вилучити норму, що збільшує подорожчання житла

Також хочуть прибрати оподаткування доходу від продажу сільськогосподарської продукції, яка вирощена фермерами на земельних ділянках площею понад 0,5 га.

До законопроєкту №5600 про внесення змін до Податкового кодексу подали 11 319 поправок. Деякі з них пропонують прибрати оподаткування ПДВ операцій із житлом, тобто норму, яка б мала призвести до подорожчання квартир до 20%.

Про це у Facebook повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос"). За його словами, ПДВ пропонують прибрати для всіх операцій із постачанням житла, крім першого постачання.

Також поправки пропонують прибрати оподаткування доходу від продажу сільськогосподарської продукції, яка вирощена фермерами на земельних ділянках площею понад 0,5 га.

"Замість цього введено обов'язок оподаткування при продажі продукції на суму від 12 мінімальних зарплат в рік (зараз це 72 тис грн)", – зазначив депутат.

Також передбачено, що мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) не визначається для земельних ділянок, які знаходяться в межах населених пунктів. Таким чином громадяни, які мають городи в межах міст і сіл, не повинні будуть сплачувати МПЗ.

Крім того, із законопроєкту пропонується прибрати збільшення штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних понад 180 днів, а також виключити положення про додаткові вимоги до права на бюджетне відшкодування (вартість переробки не менше, як 8% ціни продажу товару).

"До першого читання пропонувалася норма, яка передбачала, що право на бюджетне відшкодування не отримують ті, хто просто купив та перепродав продукцію без якоїсь переробки чи удосконалення", – пояснив Железняк.

Також уточнено право стягувати податковий борг ДПС без звернення до суду по всьому податковому боргу, який виник за самостійним декларуванням платника податків.

"Зараз існує обмеження: податкова може стягнути таким чином борг, по якому сума не менше 5 млн грн та наявна несплата протягом 90 днів. У першому читанні пропонувалося прибрати ці обмеження – тобто дати право податковій стягувати без суду борг на будь-яку суму і навіть з одним днем затримки сплати. До комітету пропонується прибрати тільки обмеження по сумі, а несплату протягом 90 днів пропонується залишити в чинній редакції", – зазначив нардеп.

Раніше на робочих групах також погодили виключення норми, яка дозволила б податківцям заборонити розпоряджатися майном підприємства, якщо перевірка знаходить нібито недоплату податків у бюджет, а також положення про оподаткування земельних ділянок, якими користуються без оформлення правовстановлюючих документів (самозахвати).

Нагадаємо, що законопроєкт №5600, названий також "антиахметівським", був ухвалений в першому читанні 1 липня. Насправді з тексту документу безпосередньо рудного бізнесу, яким займається Рінат Ахметов – лише кілька сторінок, а решта – податки, що стосуються більшості громадян. Документ викликав дискусії через податкові зміни, зокрема і щодо землі, нерухомості, добутку надр, золота і навіть ренти за користування водою.

Кабмін необхідність такого документу аргументував збалансуванням бюджетних надходжень. Очікується, що завдяки змінам державний бюджет отримає додатково 50 млрд гривень на рік.

Докладно про те, що може змінити цей законопроєкт, читайте в матеріалі "«Слуги» вдарили по олігархах. І збільшили податковий тиск на економіку" на LB.ua.