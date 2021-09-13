"Укрзалізниця" відзвітувала про 1,4 млрд гривень збитків за перше півріччя

При цьому, в порівнянні з минулим роком, доходи від вантажних перевезень збільшились на 564,9 млн грн, а від пасажирських - на 511,4 млн грн.

За перше півріччя 2021 року АТ "Укрзалізниця" прозвітувала про 1,4 млрд гривень сукупних чистих збитків.

Про це повідомляє "Марлін" з посиланням на звіт УЗ про виконання показників фінансового плану.

Зазначається, що станом на липень 2021 року підприємство мало 39,1 млрд гривень кредитів перед банками.

"Збиткову діяльність АТ “Укрзалізниця” спричинено зменшенням обсягів перевезень та перевищенням темпів росту собівартості над темпами росту чистого доходу", - йдеться у документі.

Зокрема, повідомляється про невиконання 6% планових вантажних перевезень та 11,3% пасажирських перевезень.

Серед негативних факторів в УЗ також виділяють зменшення транзитних перевезень залізної та марганцевої руди через Україну, а також зменшення експорту зерна на фоні зменшення цьогорічного врожаю та зниження попиту на українську зернову продукцію на початку року, враховуючи активізацію пропозиції з Росії.

При цьому, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходи від вантажних перевезень збільшились на 564,9 млн грн або 1,8%, а від пасажирських перевезень – на 511,4 млн грн (26,7%).

2020 рік "Укрзалізниця" закінчила із збитками в 11,4 млрд гривень.

Нагадаємо, в квітні Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з перевірки й оцінки стану АТ "Укрзалізниця" визнала роботу наглядової ради та правління УЗ незадовільною. На засіданні члени комісії визнали в.о. глави правління Івана Юрика та членів правління УЗ "некомпетентними і такими, що не відповідають займаній посаді".

На початку серпня через загрозу банкрутства Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів покласти обов'язки голови правління "Укрзалізниця" на міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Таке рішення було б прямим втручанням в операційну діяльність підприємства, і його не було реалізовано.

Обов'язки голови правління УЗ з середини серпня виконує Олександр Камишін.

8 вересня Кабмін схвалив створення Антикризового штабу з відновлення сталого функціонування УЗ. До нього увійшли представники низки міністерств та бізнес-асоціацій.