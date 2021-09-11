Українці втратили майже 100 млрд грн через падіння окремих банків та зловживання власників.

Про це у межах другого форуму YES заявив Секретар РНБО Олексій Данілов, передає кореспондент Lb.ua.

“Тут прозвучало прізвище Ігоря Валерійовича Коломойського. Можу сказати, якби не було спільників в НБУ, він жодним чином не міг би нічого робити. Це інституція, яка мала контролювати всі ці речі. Але сьогодні всі вони працюють на своїх посадах. Може не всі, я не знаю. Вони поважні. Вони мають йти спільно гуртом до процесу, який ми сьогодні закидаємо Коломойському”, – заявив він.

Секретар РНБО підкреслив, що необхідно розібратися з усіма зловживаннями в банківському секторі.

“Чи продовжуються ці речі зараз? Мені складно сказати. Але певні речі, які відбуваються саме в банківській системі, вони мене дивують. Щоб ви розуміли, 96 млрд ми сплатили з вами з власних грошей нібито через те, що якісь власники там щось не додають”, – підкреслив він.

Данілов розповів, що отримав доручення президента Володимира Зеленського.

“І наступний кейс, який може розглядатися в апараті Нацбезпеки та оборони за дорученням президента, це саме: як так сталося, що грошей немає, додаткові олігархи з’явилися після так званих банкопадів в нашій країні. Ці речі мають бути абсолютно публічні”, – вважає він.

Нагадаємо, ПриватБанк перейшов у державну власність 21 грудня 2016 року у зв'язку з неплатоспроможністю. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень. Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора - компанії EY.

Уряд націоналізував ПриватБанк за пропозицією НБУ і колишніх акціонерів банку, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.

Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною.

У 2019 році ПриватБанк подав позов до Коломойського в Канцелярський суд штату Делавер. Позов стосується також Боголюбова та їх із Коломойським інвестиційних компаній. Звинувачення стосуються можливого відмивання мільярдів доларів через делаверські компанії, які купували підприємства і комерційну нерухомість у США.

Суд США відхилив клопотання колишніх власників ПриватБанку щодо припинення розгляду справи.