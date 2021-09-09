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З початку року Росія зменшила транзит газу через Україну на 15,2%

Наслідком політики "Газпрому" стало рекордне здорожчання газу на європейських газових хабах.

З початку року Росія зменшила транзит газу через Україну на 15,2%
Фото: utg.ua

Транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України в січні - серпні поточного року склав близько 29,45 млрд кубічних метрів. Це на 15,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це свідчать дані "Оператора ГТС України".

У компанії нагадали, що на аукціоні 16 серпняосійський "Газпром" забронював на вересень лише 4% (0,65 млн куб. м/добу) від запропонованих 15 млн куб. м/добу додаткових гарантованих транзитних потужностей через ГТС України.

Обсяги транспортування через територію України у вересні становитимуть тільки 109 млн куб. м на добу. Це мінімальний обсяг, передбачений діючою транзитною угодою з "Газпромом" до 2025 року.

Наслідком політики "Газпрому" стало рекордне здорожчання газу на європейських газових хабах. У четвер, 9 вересня, ціна газу на голландському хабі TTF перевищила 57 євро за МВт-год, що відповідає понад 700 доларам за тисячу кубометрів. За рік ціна на газ в Європі зросла майже втричі.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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