Нацбанк: другий транш МВФ за планом становить $700 млн, але може бути більшим

Національний банк підтвердив, що місія Міжнародного валютного фонду очікується у вересні. За словами голови НБУ Кирила Шевченка, за підсумками її роботи Україна може отримати 700 млн доларів або й більше.

Про це він сказав на брифінгу в четвер, 9 вересня.

"Ми сподіваємося на місію МВФ вже у вересні. До питань, які допомагають на шляху наближення угоди на рівні персоналу, які допомагають прогресу в відносинах з МВФ, відносяться зміни до закону про Національний банк, які щойно було підтримано в першому читанні українським парламентом", - розказав Шевченко.

"За планом, другий транш має становити 500 млн спеціальних прав запозичення, це приблизно 700 млн доларів. Але з огляду на пропуск декількох траншів сума може бути більшою. Детальніше - після дискусії з фондом", - додав голова НБУ.

Продовження співпраці з МВФ є основним припущенням усіх прогнозів Національного банку.

На сайті НБУ пояснюється, що програма stand-by є необхідним для підтримки макрофінансової стабільності в наступні роки. Її виконання дозволить отримувати офіційне фінансування з інших джерел, а також сприятиме нижчим ставкам за зовнішніми запозиченнями та підтримці інтересу іноземних інвесторів до гривневих активів.

Нагадаємо, що 18-місячна програма stand-by передбачає виділення Україні 5 млрд доларів. Перший транш в сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020, після чого грошей держава не отримувала. Останній віртуальний візит Міжнародного валютного фонду в Україну закінчився без рішення про перегляд програми stand-by.

На початку травня 2021 року представник МВФ Джері Райс заявив, що фонд очікує більшого прогресу від України для надання траншу.

Незважаючи на це, президент Володимир Зеленський казав, що Україна отримає другий транш кредитної програми Міжнародного валютного фонду восени 2021 року.

В серпні Україна отримала від МВФ 2,7 млрд доларів в рамках антикризової емісії спеціальних прав запозичення. Ці гроші не стосуються чинної кредитної програми.