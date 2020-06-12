Украина получила первый транш МВФ в размере $2,1 млрд

Международные резервы Нацбанка подскочили до рекордного уровня за 8 лет.

Украина получила первый транш Международного валютного фонда в размере 2,1 млрд долларов, сообщил в твиттере глава Нацбанка Яков Смолий.

"Украина только что полностью получила $2,1 млрд первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов фонда? Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях - валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен", - написал Смолий.

Средства от МВФ поступят в государственный бюджет.

"Одновременно полученный первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы до $28,7 млрд", - сообщил Смолий.

Это максимальный уровень золотовалютных резервов Украины с конца 2012 года.

Кошти від #МВФ, надійшовши в дербюджет, допоможуть державі з подоланням #коронавірус та забезпеченням макрофінансової стабільності. Одночасно отриманий перший транш разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви до $28,7 млрд pic.twitter.com/6UZtMOK4vO — Yakiv Smolii (@YSmolii) June 12, 2020

Напомним, что 9 июня Международный валютный фонд утвердил 18-месячную программу поддержки Украины на 5 млрд долларов.

Утверждение программы позволяет немедленно выплаты Украине первый транш кредита (около 2,1 млрд долларов). Остаток разделят еще на 4 транша.

Предыдущая программа stand-by (SBA) для Украины была принята МВФ в декабре 2018 года. Украина получила по нему единственный транш в размере $1,4 млрд.