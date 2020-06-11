Капитализация Apple и Microsoft впервые достигла $1,5 трлн

Стоимость акций американских техногигантов Apple и Microsoft выросла в ходе торгов в среду, 10 июня, что привело к росту рыночной капитализации каждой из компаний до $1,5 трлн.

В ходе торгов на бирже NASDAQ стоимость акций Apple поднималась до $352,84, а Microsoft - $198,33, пишет НВ.

По состоянию на 11 июня стоимость акций скорректировалась до $347,34 $192,66 соответственно. Таким образом, капитализация Apple все еще превышает $1,5 трлн, а Microsoft опустилась немного ниже этой отметки.

Как отмечает Barron’s, у других техно-гигантов капитализация также выросла. Рыночная стоимость Amazon достигла $1,3 млрд, а Alphabet - $1 млрд. Сообщается, что рекордный рост акций четырех техно-гигантов произошел на фоне снижения основных индексов. В частности, индекс S&P 500 упал на 0,5%, а Dow Jones - на 1%.