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​МВФ ухудшил прогноз снижения ВВП Украины в 2020 году

По оценке Фонда, украинская экономика уменьшится на 8,2%.

​МВФ ухудшил прогноз снижения ВВП Украины в 2020 году
Фото: publika.md

Международный валютный фонд ухудшил прогноз снижения ВВП Украины с 7,7% до 8,2% в 2020 году.

Об этом свидетельствуют данные МВФ.

Кроме того, ухудшен прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году - с 3,6% до 1,1%. На 2022 год рост ВВП прогнозируется на уровне 3%.

Среднегодовая инфляция в текущем году прогнозируется на уровне 4,5% (прогноз сохранен), в 2021 - 7,2%, а в 2022 - 5,6%.

Отмечается, что  дефицит текущего счета может вырасти до 1,7% ВВП в 2020-м, до 2% - в 2021-м и уменьшиться до 1,9% в 2022 году.

Напомним, в первом квартале ВВП Украины снизился на 1,5%. Государственный бюджет на 2020 год был разработан исходя из макроэкономического прогноза, который предусматривает рост реального ВВП на 3,7%.

9 июня МВФ утвердил 18-месячную программу поддержки Украины на 5 млрд долларов. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что первый транш Украина в течение одного-двух дней, второй - в сентябре.

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