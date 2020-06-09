​На Выдубичах построили остановку для экспресса в "Борисполь" и поездов Интерсити

"Укрзализныция" завершила строительство на Выдубичах остановки для экспресса в "Борисполь" и поездов Интерсити и Интерсити+.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

В рамках реконструкции станции "Выдубичи" железнодорожники построили новую высокую пассажирскую платформу длиной 108 м, лестницы и кассовый павильон, а также смонтировали навес платформы с водосточной системой над выходом из станции метрополитена. Кроме этого, на станции обустроили электроосвещение, громкоговорящее оповещение, информационные табло и благоустроили территорию. Также будет установлена передвижная платформа.

Во вторник, 9 июня, новую платформу осмотрела правительственная делегация во главе с министром Владислав Криклий, его первый заместитель Дмитрий Абрамович и и.о. главы правления "УЗ" Иван Юрик.

Напомним, экспресс "Киев-Борисполь" запущен 30 ноября 2018 года. Билеты на этот поезд можно купить в двух кассах на Центральном и Южном вокзалах, а также в четырех киосках самообслуживания, размещенных над 14-м путем, с которого и отправляется экспресс. Стоимость проезда - 80 гривен.

Экспресс соединяет станцию "Киев-Пассажирский" с международным аэропортом "Борисполь", а также делает промежуточную остановку на станции "Дарница".