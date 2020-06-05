Новый глава Госэкоинспекции отпустил судно, разлившее 8 тонн пальмового масла в Одессе, до уплаты штрафа

Новый глава Госэкоинспекции Андрей Малёваный разрешил судну Stavanger, разлившему 8 тонн пальмового масла в Одессе, покинуть порт "Южный" до уплата штрафа.

"Учитывая наличие гарантийного письма Лондонской ассоциации владельцев судов по взаимному страхованию и внесение судовладельцем на депозитный счет Хозяйственного суда Одесской области средств в размере 26,70 млн гривен, действие решения Государственной экологической инспекции от 05.05.2020 №1 об отказе в выдаче разрешения на выход судна Stavanger из морского порта "Южный" остановлено", - говорится в письме Малёваного, которое обнародовал в фейсбуке его предшественник Егор Фирсов.

Фирсов считает, что это решение могло иметь коррупционный след, потому что, по его информации, "за Stavanger занесли".

"Вчера господин Малёваный своим распоряжением отпустил Stavanger на все четыре стороны. Ни копейки штрафа в бюджет судно не уплатило. Решение Малеванного базируется на том, что Stavanger якобы перечислил 26 млн грн на депозитный счет хозяйственного суда Одессы. Но, во-первых, эта сумма почти в 3 раза меньше размера ущерба. А во-вторых, это не штраф. Через пару месяцев эту историю тихо сольют, эти деньги вернут владельцу судна, и история закончится ничем", - написал Фирсов.

Он также предположил, что единственной причиной для его увольнения могло быть "желание заниматься вот таким вот решаловом", а Малёваный оказался более сговорчивым.

Напомним, что Кабмин сменил главу Госэкоинспекции 13 мая. На эту должность был Андрей Малёваный, начальник управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации.

С ноября 2019 года обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины на временной основе исполнял бывший депутат Верховной Рады Егор Фирсов.