У Приватбанка произошел сбой в работе "Приват24"

В сетевом оборудовании государственного Приватбанка произошел сбой, в результате чего у клиентов возникли проблемы с использованием интернет-банкинга "Приват24" и звонкам в контакт-центр.

Об этом сообщила пресс-служба банка изданию "БизнесЦензор".

"В связи с аварийной ситуацией сетевого оборудования Приватбанк сообщил клиентам о временных неудобствах с недоступностью авторизации в "Приват24" и звонков в контакт центр банка", - говорится в сообщении.

Приватбанк заявил, что последствия аварийной ситуации будут ликвидированы в течение часа.

Процессинг Приватбанка, сеть банкоматов и оплата картами в торговой сети и интернете работает.

Напомним, что Приватбанк - крупнейший банк Украины. По данным исследования GFK Ukraine в первом квартале 2020 года с нами сотрудничают 61,7% украинцев – физических лиц старше 16 лет. Считают основным банком 49,2% пользователей банковских услуг – физических лиц.