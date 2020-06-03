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Сервис доставки еды Menu Group уходит из Украины вслед за Uber Eats

Компания отказалась от инвестирования в украинский рынок из-за убытков.

Сервис доставки еды Menu Group уходит из Украины вслед за Uber Eats
Фото: Menu Group

Компания Menu Group, которая управляет сервисами доставки Eda.ua и Меnu.ua, уходит с украинского рынка. Об этом рассказал ее основатель Ваган Керобян в интервью Retailers.

По его словам, совет директоров Menu Group решил отказаться от инвестиций в Украину из-за убытков и сейчас рассматривает два варианта – закрытие компании или ее продажу. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 8 июня.

По словам Керобяна, ведутся переговоры с тремя-четырьмя потенциальными покупателями "с супер-громкими именами", в том числе с одной из крупнейших сетей супермаркетов. "Если сделка состоится, то на рынке Украины появится третий, достаточно сильный игрок в сегменте доставки еды", - сказал он.

Menu Group вышел на украинский рынок в середине лета 2019 года, купив агрегатор заказов Eda.ua за около $1 млн путем обмена акций, он работает в 25 городах. В октябре был запущен сервис Menu.ua в Киеве, а в феврале - в Днепре.

Сейчас Menu занимает меньше 1% рынка доставки еды.

Menu Group также работает в Армении, Грузии и Беларуси.

Напомним, что в начале мая о закрытии сервиса по доставке еды в Украине объявила компания Uber.

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