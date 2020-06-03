​МВФ не включил кредитную программу с Украиной в повестку дня на начало июня

Выделение денег пока не анонсируется.

Вопрос заключения новой кредитной программы stand-by для Украины отсутствует в повестке дня заседаний совета директоров Международного валютного фонда, составленной на начало июня.

Об этом свидетельствуют данные на сайте фонда.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что совет директоров Международного валютного фонда может рассмотреть вопрос сотрудничества с Украиной в рамках новой программы stand-by 5 июня.

Но пока что в расписании МВФ на эту дату есть только вопросы по Либерии и Папуа Новой Гвинее.

3 июня МВФ рассмотрит вопросы по Монголии, Сьерра-Леоне и Барбадосу, а 10 июня - по Гватемале и Руанде.

Напомним, что предыдущая программа stand-by (SBA) для Украины была принята МВФ в декабре 2018 года. Украина получила по нему один транш в размере $1,4 млрд.