Взаимодействие с правоохранителями позволило предотвратить нанесение ущерба государству на сумму 80 млн грн, - глава ОГХК Дэвис

22-23 мая 2020 года руководство государственной “Объединенной горно-химической компании”, Фонд государственного имущества Украины, НАБУ и СБУ сумели предотвратить незаконный вывоз продукции ОГХК через Одесский морской порт на сумму в 80 млн грн. Об этом в интервью “РБК - Украина” сообщил временно исполняющий обязанности главы правления ОГХК Питер Дэвис.

“16 мая мною был подписан приказ, который не позволял ОГХК отгружать нашу продукцию фирмам-«прокладкам». Тем не менее, 20 тыс. тонн ильменитового концентрата из Одесского торгового порта собиралась вывезти оффшорная фирма-посредник, которая имеет перед ОГХК непогашенную дебиторскую задолженность около 400 млн грн. Благодаря слаженным и четким действиям руководства компании, Фонда государственного имущества, НАБУ и СБУ эта отгрузка была сорвана, предотвращено нанесение ущерба государству в размере около 80 млн. грн.

По моим данным, когда предыдущее руководство ОГХК поняло, что Фонд госимущества настроен решительно, и грядет смена менеджмента, ГОКам было дано неофициальное указание о том, чтобы вся продукция складировалась на торговых площадках и вывозилась за рубеж. Это делалось с одной целью – вывезти за пределы Украины как можно больше продукции по заниженным ценам, и потом уже заняться ее продажей через оффшорные структуры, а всю прибыль положить себе в карман”, - заявил Дэвис.

По словам Дэвиса, предыдущее руководство ОГХК осуществляло перепродажу продукции по заниженным ценам посредническим структурам, вымывая тем самым финансовые ресурсы из компании.

“Зачастую продукция таким сомнительным фирмам отгружалась по цене 150 долл. за тонну. Когда я впервые услышал об этом на Иршанском ГОКе, то был просто поражен. Ведь рыночная цена даже в период карантина составляла 220-240 долл. за тонну. Мало того, что они берут наш концентрат по заниженной цене, так еще и пользуются отсрочкой по плате в 130-160 дней, создавая сложности с выплатой зарплат и других платежей. То есть это была абсолютно искусственно созданная ситуация”, - сообщил Дэвис.

Дэвис указывает, что практика продажи продукции посредникам по заниженным ценам будет ликвидирована.

“Подчеркиваю, что в дальнейшем продажа нашей продукции будет осуществляться только по рыночным ценам и без мутных посредников. Сейчас мы завершаем процесс окончательной ликвидации влияния бывшего менеджмента ОГХК на операционную деятельность предприятия. По его завершению отгрузка продукции будет немедленно возобновлена, а ее приостановка никак не повлияет на работу Иршанского и Вольногорского комбинатов, а также выплату зарплат – они выплачиваются стабильно и в полном объеме”, - заявляет руководитель ОГХК.

Отметим, Фонд государственного имущества Украины планирует приватизацию ОГХК после стабилизации эпидемиологической и экономической ситуации в стране.