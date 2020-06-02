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НБУ вводит в обращение монету номиналом 10 гривен

Специально обменивать банкноты на монеты не нужно

Национальный банк Украины с 3 июня вводит в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.

Фото: НБУ

Об этом информирует пресс-служба Нацбанка.

"Это часть комплексного решения по оптимизации и обновлению банкнотно-монетного ряда гривны, которое продолжается с 2014 года и имеет целью обеспечить в Украине надежные и защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства. Введение в обращение новых обиходных монет номиналом 10 гривен завершит этот процесс", - говорится в сообщении.

Новая монета номиналом 10 гривен - небольшая по размеру, ее диаметр составляет 23,5 мм, вес - 6,4 грамма. Монета изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем.

Благодаря большему диаметру и ребру (третья сторона монеты) со специальным крупным рифлением гражданам будет легко отличить ее от монет других номиналов.

На реверсе монеты номиналом 10 гривен изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы; на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.

На первом этапе НБУ планирует ввести в обращение более 5 млн 10-гривневых монет, которые будут распределены между подразделениями банка в регионах. С 3 июня 2020 года банки смогут получать обновленные денежные знаки в НБУ и выдавать их своим клиентам.

Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 10 гривен на обиходные монеты этого номинала. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и старыми банкнотами этого номинала. Постепенно - в результате естественного износа - 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами.

Напомним, по состоянию на 1 апреля 2020 года в обращении находилось новых монет номиналами 1 грн - свыше 195 млн шт., 2 грн - почти 190 млн шт., 5 грн - более 7,0 млн шт.

Отметим, в январе 2019 года глава НБУ Яков Смолий заявил, что Национальный банк Украины планирует постепенно полностью заменить бумажные банкноты от 1 до 10 грн монетами.

При этом Национальный банк не планирует изымать из оборота банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. В меру износа они параллельно будут заменяться монетами тех номиналов, которые будут выпускаться в обращение.

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