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Пышный уходит из Ощадбанка

Глава правления банка отказался участвовать в повторном конкурсе.

Пышный уходит из Ощадбанка
Фото: Макс Требухов

Андрей Пышный покинет должность главы правления Ощадбанка, которую он занимал последние шесть лет. Об этом сообщило издание ZN.ua.

"После  отмены предыдущего отбора я принял решение больше в этом не участвовать и не подал документы на вновь объявленный конкурс. Пора двигаться дальше", - сказал Пышный.

По информации издания, на должность главы правления Ощадбанка сейчас претендуют пять человек:

  1. Геннадий Хелемский, директора департамента структурированного торгового финансирования Укргазбанка.
  2. Галина Пахачук, заместитель главы правления Приватбанка.
  3. Сергей Наумов, глава правления Пиреус Банка.
  4. Антон Тютюн, заместитель главы правления Ощадбанка.
  5. Сергей Магдыч, заместитель главы правления банка ПУМБ. 

Напомним, что с 26 марта 2014 года Ощадбанком руководит Андрей Пышный. Он считается соратником Арсения Яценюка, который на момент назначения Пышного был премьер-министром Украины.

В августе 2019 года стало известно, что наблюдательный совет Ощадбанка решил продлить контракт с Пышным на пять лет. Это привело к конфликту с Национальным банком, который обвинил набсовет в нарушении требований закона "О банках и банковской деятельности". 

После продления контракта с Пышным Нацбанк решил отказать в согласовании пяти членам набсовета, в том числе бывшему главе представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунеру. Был назначен новый состав набсовета Ощадбанка во главе с Байбой Апин.

В марте 2020 года был назначен конкурс на пост главы правления Ощадбанка, но его вскоре отменили с формулировкой "в связи с внешними непредвиденными обстоятельствами". По информации ZN.ua, на нем лидировал Пышный.

Впоследствии объявили повторный конкурс.

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