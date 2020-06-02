Пышный уходит из Ощадбанка

Андрей Пышный покинет должность главы правления Ощадбанка, которую он занимал последние шесть лет. Об этом сообщило издание ZN.ua.
"После отмены предыдущего отбора я принял решение больше в этом не участвовать и не подал документы на вновь объявленный конкурс. Пора двигаться дальше", - сказал Пышный.
По информации издания, на должность главы правления Ощадбанка сейчас претендуют пять человек:
- Геннадий Хелемский, директора департамента структурированного торгового финансирования Укргазбанка.
- Галина Пахачук, заместитель главы правления Приватбанка.
- Сергей Наумов, глава правления Пиреус Банка.
- Антон Тютюн, заместитель главы правления Ощадбанка.
- Сергей Магдыч, заместитель главы правления банка ПУМБ.
Напомним, что с 26 марта 2014 года Ощадбанком руководит Андрей Пышный. Он считается соратником Арсения Яценюка, который на момент назначения Пышного был премьер-министром Украины.
В августе 2019 года стало известно, что наблюдательный совет Ощадбанка решил продлить контракт с Пышным на пять лет. Это привело к конфликту с Национальным банком, который обвинил набсовет в нарушении требований закона "О банках и банковской деятельности".
После продления контракта с Пышным Нацбанк решил отказать в согласовании пяти членам набсовета, в том числе бывшему главе представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунеру. Был назначен новый состав набсовета Ощадбанка во главе с Байбой Апин.
В марте 2020 года был назначен конкурс на пост главы правления Ощадбанка, но его вскоре отменили с формулировкой "в связи с внешними непредвиденными обстоятельствами". По информации ZN.ua, на нем лидировал Пышный.
Впоследствии объявили повторный конкурс.