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​"Укрпочта" начала продавать непрофильные активы

Компания тратила деньги на содержание ненужной недвижимости.

​"Укрпочта" начала продавать непрофильные активы
Арочный склад в Быковне, проданный на аукционе 29 мая
Фото: prozorro.sale

"Укрпочта" в конце мая - начале июня провела первые аукционы по продаже непрофильных активов. Из 27 торгов успешными были семь с ожидаемым доходом 90 млн гривен, сообщила пресс-служба предприятия.

Среди проданных активов есть производственные помещения во Львове возле железнодорожного вокзала, арочный склад и ангар в Быковне (Киев), помещение в Украинке Киевской области, здание в центре поселка Рогань Харьковской области.

"С первой попытки состоялось семь из 27 аукционов по продаже недвижимости. Это хороший результат - сумма семи лотов превзошла оценочную стоимость всех объектов, которые мы выставили за два дня. При этом была конкурентная борьба - подались 52 участника: это в среднем 7,5 участников на каждый проведенный аукцион. Самой большой популярностью пользовались два лота со складскими помещениями в Киеве - по 12 и 11 участников торгов соответственно", - рассказал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Всего "Укрпочта" планирует избавиться от 801 объекта недвижимости, которые не используются в хозяйственной деятельности, но требуют значительных расходов на налоги, охрану и пр. Они оцениваются в сумму около 10 млн гривен ежегодно.

На первом этапе компания выставляет на продажу 30 объектов, на втором - еще 62. Общая оценочная стоимость - 271,6 млн гривен.

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