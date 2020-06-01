Производители возобновляемой энергетики просят Зеленского о встрече

Украинские производители возобновляемой энергетики обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о встрече. Соответствующее письмо к президенту направили Украинская ассоциация возобновляемой энергетики, Украинская ветро-энергетиическая ассоциация и Европейско-украинская энергетическая ассоциация, являющиеся крупнейшими профильными объединениями производителей энергии из возобновляемых источников в Украине.

Авторы письма отмечают, что украинские и иностранные инвесторы сделали весомый вклад в развитие экономики Украины и инвестировали только в сектор возобновляемой энергетики около $ 10 млрд. Инвестиции в возобновляемую энергетику составляют около 25% от общего объема всех иностранных инвестиций, полученных Украиной за годы независимости.

«Уважаемый Владимир Александрович, со всем уважением просим Вас учесть все существующие и возможные риски от отсутствия решения по урегулированию ситуации и встретиться с ключевыми игроками и инвесторами рынка электрической энергии в любое удобное для Вас время», - обращаются авторы письма к президенту.

В Правительстве продолжаются переговоры с инвесторами в возобновляемую энергетику по пересмотру действующих «зеленых» тарифов, по которым ГП «Гарантированный покупатель» обязан покупать электроэнергию из возобновляемых источников, и выработки путей выхода из кризиса в энергетике. У госпредприятия возникли значительные финансовые сложности, а уровень задолженности за произведенную электроэнергию составляет более 13 млрд грн.

«Сегодня инвесторы в очередной раз готовы договориться и согласиться на сокращение действующей поддержки отрасли возобновляемой энергетики. Основные предложения заключаются в добровольной реструктуризации размера «зеленого» тарифа, а также в добровольном отказе от введения в действие новых объектов возобновляемой генерации, что позволит снизить финансовую нагрузку на ГП «Гарантированный покупатель» на сумму более 80 млрд грн», - говорится в письме.

Однако компромисс с правительством до сих пор не достигнуто, отмечают в ассоциациях, а процесс переговоров затягивается. Вмешательство президента же поможет договориться и принять соответствующие изменения в законодательство, считают инвесторы.

«Мы уверены, что Ваше непосредственное участие в решении кризисной ситуации в отрасли станет катализатором принятия взвешенного и компромиссного решения и гарантирует выполнение достигнутых договоренностей всеми сторонами переговоров в кратчайшие сроки», - считают в профильных ассоциациях.