Глава ФГИ объявил о возвращении "Центрэнерго" под контроль государства

Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко объявил о возвращении "Центрэнерго" под контроль государства.

"Мы сделали выводы после предыдущей неудачной попытки назначить нового руководителя компании, и провели однодневную молниеносную операцию: решение суда, собрание наблюдательного совета, внесение изменений в реестр и представление нового руководителя Центрэнерго Александра Корчинского. Все это - сегодня, буквально за 4-5 часов", - написал Сенниченко в фейсбуке.

Бывший депутат Верховной Рады, член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко ранее сообщил, что накануне олигарх Игорь Коломойский вывез офис "Центрэнерго" в охраняемый санаторий под Киевом.

"Объект, где теперь находится центральный офис "Центрэнерго", превратился в крепость с колючей проволокой, бетонными блоками и автоматчиками. Все это делается в связи с возможным штурмом для освобождения кресла главы государственной компании от ставленника олигарха", - заявил он в своем телеграм-канале.

Сенниченко никак не прокомментировал это, но выложил фотографии, подтверждающие это заявление.

Фото: facebook.com/dmitry.sennychenko

Фото: facebook.com/dmitry.sennychenko

По словам Сенниченко, следующим шагом будет установление реального состояния "Центрэнерго" и превращение компании из "черной дыры украинского бюджета, где исчезли около 100 млрд гривен с 2004 года" в привлекательный для приватизации объект.

На сайте ФГИ отмечается, что "Центрэнерго" за последние годы стал "центром коррупции", и на сегодня в Едином реестре судебных решений зарегистрировано более 17 тысяч документов по этому предприятию.

"Центрэнерго" несколько раз останавливало свою работу; в 2004 году была попытка довести предприятие до искусственного банкротства; в 2015-16 годах происходили сомнительные закупки через компании-прокладки РФ и ОРДЛО; Углегорская ТЭС прекращала работу через искусственно созданный дефицит угля в 2015 году.

Напомним, что Кабинет министров еще 26 февраля согласовал предложение ФГИ о назначении новым и.о. гендиректора "Центрэнерго" экс-менеджера компании "Технова" (Черниговская ТЭЦ) Александра Корчинского.

Это решение было заблокировано Окружным административным судом Киева, и снять судебный запрет удалось только в конце мая.

В состав "Центрэнерго" входят три ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей мощности электростанций Украины. На ТЭС компании установлены 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков - угольные, а пять предназначены для использования газомазутного топлива. Государству принадлежат 78,289% компании.