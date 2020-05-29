Еврокомиссия решила выделить Украине €500 млн макрофинансовой помощи

Четвертая программа, в отличие от третьей, будет выполнена полностью.

Европейская комиссия решила выделить Украине 500 млн евро. Это второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи, которая была начата еще в конце 2018 года.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

"Украина находится высоко в европейской повестке дня. Мы продолжаем оказывать политическую, финансовую и техническую поддержку, особенно в период кризиса, чтобы поддержать программу реформ Украины по созданию более устойчивой экономики. В рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украина выполнила необходимые условия, и мы готовим выплатить 500 миллионов евро", - заявил вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Таким образом, Украина не допустила повторения ситуации 2017 года, когда из-за промедления с реформами был потерян третий транш третьей программы макрофинансовой помощи ЕС.

Евросоюз также готов начать пятую программу макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро. В рамках первого транша Украина получит 600 млн евро, но для этого еще необходимо получить кредитную программу Международного валютного фонда.

В рамках сотрудничества между Украиной и ЕС в 2014-2019 годах уже было реализовано четыре программы макрофинансовой помощи ЕС, в рамках которых Украина получила льготное кредитное финансирование на общую сумму 3,31 евро.

Все полученные в предыдущие периоды Украине средства макрофинансовой помощи ЕС пошли на уменьшение внешнего финансового давления, улучшения платежного баланса государства, обеспечения бюджетных нужд.