Практические рекомендации потенциальным заемщикам

Кредит – удобный инструмент, который, однако, попав в неумелые руки, может не только не помочь справиться с временными финансовыми трудностями, но и навредить. О том, как правильно пользоваться заемными средствами и о том, что нужно сделать перед тем, как оформить кредит через интернет, поговорим ниже.

Общие рекомендации можно упорядочить в рамках нескольких пунктов:

1. Планирование расходов и доходов

2. Выбор кредитного продукта

3. Выбор поставщика услуги

4. Получение денег в условиях пандемии

5. Продумывание вариантов на случай форс-мажора

Планирование расходов и доходов

Крайне важный шаг, так как от него зависит общая сумма переплаты. Во-первых, не берите кредиты на те покупки, которые не критичны и не нужны остро. Особенно в период карантина и самоизоляции. Если деньги все же нужны на важные вещи – ограничьтесь минимальной суммой.

Во-вторых, просчитайте, сколько вы переплатите. У вас должны быть гарантированные денежные поступления к моменту первого платежа, а также с учетом общей суммы кредита. Если поступлений не планируется – лучше от кредита отказаться, иначе вы рискуете попасть в порочный круг штрафов и пеней.

Выбор кредитного продукта и кредитора в условиях пандемии

Если нужна большая сумма и на долгий срок, льготная процентная ставка и страховка – лучше обратиться в банк. Соблюдайте при этом защитные меры против вируса, а еще лучше – получите услуги в онлайн банкинге.

Если деньги нужны срочно, и вы готовы переплатить, можно обратиться за микрокредитом в МФО. Тоже онлайн, чтобы не рисковать при визите в отделения в условиях пандемии. У «быстрых» кредитов есть свои минусы вроде больших процентов и штрафов.

Выбирая поставщика, убедитесь, что вам предлагают деньги на понятных и прозрачных условиях, вы понимаете, сколько переплатите, и на каких условиях вам нужно возвращать средства. Почитайте отзывы, воспользуйтесь кредитным калькулятором.

В некоторых случаях оправдано оформить кредитную карту с «беспроцентным» периодом или взять кредит на льготных условиях «для новых клиентов».

Продумывание вариантов на случай форс-мажора

Как уже говорилось ранее, трезво оцените свои финансовые возможности и капитал. Вы должны быть уверены, что сможете платить кредитору в срок, не пропуская даты платежей.

Однако не все в жизни можно спланировать и просчитать. Заранее уточните условия пролонгации кредита без штрафных санкций, условия рефинансирования или «кредитных каникул».

Если вы попали в ситуацию, когда не можете вернуть деньги, не игнорируйте проблему – свяжитесь с представителем сервиса, чтобы найти компромиссное решение.