Практические рекомендации потенциальным заемщикам

Кредит – удобный инструмент, который, однако, попав в неумелые руки, может не только не помочь справиться с временными финансовыми трудностями, но и навредить. О том, как правильно пользоваться заемными средствами и о том, что нужно сделать перед тем, как оформить кредит через интернет, поговорим ниже.
Общие рекомендации можно упорядочить в рамках нескольких пунктов:
1. Планирование расходов и доходов
2. Выбор кредитного продукта
3. Выбор поставщика услуги
4. Получение денег в условиях пандемии
5. Продумывание вариантов на случай форс-мажора
Планирование расходов и доходов
Крайне важный шаг, так как от него зависит общая сумма переплаты. Во-первых, не берите кредиты на те покупки, которые не критичны и не нужны остро. Особенно в период карантина и самоизоляции. Если деньги все же нужны на важные вещи – ограничьтесь минимальной суммой.
Во-вторых, просчитайте, сколько вы переплатите. У вас должны быть гарантированные денежные поступления к моменту первого платежа, а также с учетом общей суммы кредита. Если поступлений не планируется – лучше от кредита отказаться, иначе вы рискуете попасть в порочный круг штрафов и пеней.
Выбор кредитного продукта и кредитора в условиях пандемии
Если нужна большая сумма и на долгий срок, льготная процентная ставка и страховка – лучше обратиться в банк. Соблюдайте при этом защитные меры против вируса, а еще лучше – получите услуги в онлайн банкинге.
Если деньги нужны срочно, и вы готовы переплатить, можно обратиться за микрокредитом в МФО. Тоже онлайн, чтобы не рисковать при визите в отделения в условиях пандемии. У «быстрых» кредитов есть свои минусы вроде больших процентов и штрафов.
Выбирая поставщика, убедитесь, что вам предлагают деньги на понятных и прозрачных условиях, вы понимаете, сколько переплатите, и на каких условиях вам нужно возвращать средства. Почитайте отзывы, воспользуйтесь кредитным калькулятором.
В некоторых случаях оправдано оформить кредитную карту с «беспроцентным» периодом или взять кредит на льготных условиях «для новых клиентов».
Продумывание вариантов на случай форс-мажора
Как уже говорилось ранее, трезво оцените свои финансовые возможности и капитал. Вы должны быть уверены, что сможете платить кредитору в срок, не пропуская даты платежей.
Однако не все в жизни можно спланировать и просчитать. Заранее уточните условия пролонгации кредита без штрафных санкций, условия рефинансирования или «кредитных каникул».
Если вы попали в ситуацию, когда не можете вернуть деньги, не игнорируйте проблему – свяжитесь с представителем сервиса, чтобы найти компромиссное решение.