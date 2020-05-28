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СНБО анонсировал создание министерства военно-промышленной политики

Данилов заявил о планах провести масштабную реформу ОПК.

СНБО анонсировал создание министерства военно-промышленной политики
Фото: ЦЕНЗОР

Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал создание министерства по вопросам военно-промышленной политики в рамках реформы оборонно-промышленного комплекса Украины. 

Об этом говорится на сайте СНБО.

Создание отдельного министерства и назначение профильного вице-премьера будет первым этапом реформы, которая должна стать самой масштабной за последние десять лет.

На втором этапе будут решаться вопросы организационно-правовой формы работы предприятий, входящих в состав концерна "Укроборонпром". Глава офиса трансформации "Укроборонпрома" Роман Бондарь раньше говорил, что концерн разделят на шесть холдингов и ликвидируют.

Напомним, что должность вице-премьера по оборонной промышленности должна была появиться еще в марте. Предполагалось, что ее отдадут Олегу Коростелеву, руководителю КБ "Луч".

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