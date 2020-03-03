Стал известен возможный состав будущего правительства Шмыгаля

Вице-премьер - министр громад и территорий Денис Шмыгаль в среду должен сменить премьер-министра Алексея Гончарука во главе правительства.

Об этом сообщили LB.ua три источника, в том числе в руководстве фракции "Слуги народа".

Также ожидается, что министром экономики вместо Тимофея Милованова станет Роман Жуковский, который возглавлял профильное управление в Секретариате президента Виктора Ющенко в конце "нулевых" годов. Его мать - Валентина Жуковская, которая одно время возглавляла банк "Надра".

Сам Милованов останется министром, но только сельского хозяйства.

Министром финансов вместо Оксаны Маркаровой (она переходит на другую должность) должен стать Игорь Уманский. Он дважды был первым заместителем первым заместителем министра финансов, а в 2009-2010 годах исполнял обязанности министра.

Дмитрия Дубилета на должности министра Кабинета министров сменит Олег Немчинов, бывший государственный секретарь Министерства молодежи и спорта.

В Министерстве развития громад и территорий Шмыгаля могут заменить Алексей Чернышов (глава Киевской ОГА) или Ольга Бугай (глава одного из директоратов Офиса президента).

Алексей Резников возглавит министерство по реинтеграции. Это бывший соратник Виталия Кличко, который сейчас представляет Украину политической подгруппе Трехсторонней контактной группы. Был секретарем Киевсовета в 2014-2015 годах и заместителем председателя КГГА в 2016-2018 годах. До прихода в политику Резников был известным и авторитетным адвокатом.

Также появится должность вице-премьера по оборонной промышленности. Ее отдадут Олегу Коростелеву, руководителю КБ "Луч".

Зоряну Скалецкую, которая находится на обсервации в Новых Санжарах, может заменить Илья Емец. Он уже возглавлял Минздрав короткое время в 2010-2011 годах.

Олимпийский чемпион по фехтованию и вице-президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт может возглавить новое Министерство спорта.

Также должен смениться министр обороны. Вместо Андрея Загороднюка на должность собираются назначить генерал-лейтенанта в отставке Андрея Тарана, который в начале войны на Донбассе возглавлял украинскую сторону совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

Поменяется и министр иностранных дел. Место Вадима Пристайко может занять Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по евроинтеграции.

Министерство социальной политики хотят отдать Марине Лазебной. В августе 2019 года, еще при Владимире Гройсмане, она была назначена начальницей Государственной социальной службы, но уже через полтора месяца правительство Алексея Гончарука ее уволило. В 2013-2014 годах руководила Государственной службой занятости. До Госслужбы занятости работала в Департаменте труда и занятости Минсоцполитики, секретариате Кабмина и в Министерстве экономики.

Министерство ветеранов может возглавить заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Сергей Бессараб.

Арсен Аваков останется министром внутренних дел на седьмой год подряд. Также сохранят должность министр юстиции Денис Малюська и министр инфраструктуры Владислав Криклий.