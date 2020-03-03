Причиной постановления о выражении недоверия он назвал то, что не был реализован запрос общества на справедливость.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что в парламенте есть достаточно голосов для отставки Руслана Рябошапки с должности генерального прокурора. Об этом он сообщил корреспонденту Lb.ua.

По его мнению, отставку генпрокурора поддержат, потому что не реализован запрос общества на справедливость.

"Я думаю, что большая вероятность отставки. И в других фракциях тоже есть голоса. Если у нас во фракции кто-то сомневается, то в других голоса есть", - отметил парламентарий.

По словам Качуры, в каждой фракции недовольны работой генпрокурора.

"Есть вопрос о сроках, мало времени прошло от его назначения, происходила трансформация Офиса генерального прокурора, но все таки запрос общества, что необходимо принимать кадровые решения, поскольку нет результатов работы Офиса генерального прокурора", - пояснил нардеп.

Качура заявил, что на профильном комитете обсуждали, что Рябошапка не справляется со своими обязанностями, поскольку еще не переданы в суд некоторые дела.

"За пять месяцев работы генерального прокурора, даже больше, не были доведены до логического завершения те дела, которые могли бы быть переданы в Высший антикоррупционный суд. Поэтому народные депутаты стали недовольны его работой, именно это стало причиной регистрации постановления", - объяснил он.

При этом, по мнению Качуры, сейчас отставки главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника не будет, поскольку нет соответствующей процедуры.

"Возможно, есть голоса за его отставку, но нет процедуры, по которой это можно сделать. Думаю, что будет заслушан его отчет, будут политические заявления народных депутатов, но его увольнение, думаю, пройдет уже после аудита", - отметил он.

Также Качура добавил, что перед Радой не стоит вопрос отставки главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, потому что он входит в структуру генпрокуратуры.

"Если будет меняться генеральный прокурор, то и антикоррупционный прокурор может быть изменен", - пояснил он.

Напомним, в парламенте зарегистрировали проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Фракция "Слуга народа" ранее анонсировала, что намерена провести в среду на внеочередном заседании "серьезный разговор" с руководством Офиса генерального прокурора, Национального антикоррупционного бюро и Кабинета министров.