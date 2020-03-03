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Депутат Киевсовета Илья Сагайдак назначен заместителем министра инфраструктуры

Об этом стало известно на заседании Кабмина. 

Депутат Киевсовета Илья Сагайдак назначен заместителем министра инфраструктуры
Фото: kievcity.gov.ua

Кабинет министров назначил депутата Киевского совета Илью Сагайдака заместителем министра инфраструктуры. Об этом на своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства. 

Решение о назначении Кабмин принял на заседании во вторник, 3 марта. 

На сайте НАПК говорится, что Сагайдак подал декларацию кандидата на должность замминистра инфраструктуры еще 19 февраля 2020. 

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Илья Сагайдак в 2012 году стал кандидатом в народные депутаты от "Батькивщины", баллотируюсь по 5 избирательному округу в Керчи. На выборах он потерпел поражение, после чего стал директором ООО "Феникс-капитал".

После Революции Достоинства стал первым замом главы Шевченковской РГА, в 2014 возглавил РГА Святошинского района. В октябре 2015 стал депутатом Киевского городского совета VIII созыва от партии “Блок Петра Порошенко “Солидарность”. С 2016 был заместителем главы КГГА Виталия Кличко. В феврале 2017, после обвала Шулявского путепровода, Кличко инициировал отставку Сагайдака, однако уволен с должности заместителя он был только в июле.

Напомним, что в октябре 2019 Сагайдак совместно с Александром Пабатом, Олегом Петровцом и Александром Харченко покинул фракцию "Европейская солидарность" в Киевсовете. Согласно с данными на сайте Киевсовета, сейчас он входит в состав депутатской группы "Киевская команда", главой которой является Сергей Гусовский. 

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