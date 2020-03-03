Правительство готовит индексацию пенсий на сентябрь (обновлено)
Правительство готовит индексацию пенсий на сентябрь (обновлено)
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Фигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млн
Фигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млн
Як я пояснюю Сергію Сивохо, що поразка росіян в Сирії - це добре
Як я пояснюю Сергію Сивохо, що поразка росіян в Сирії - це добре
Турция сбила два военных самолета Су-24 в Идлибе (обновление)
Турция сбила два военных самолета Су-24 в Идлибе (обновление)
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
(Пере)загрузка
(Пере)загрузка
В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
ГлавнаяПолитика

Кабмин направил на приватизацию еще 431 предприятие, в том числе ГПЗКУ и "Артемсоль" (обновлено)

"В целом это огромное число - больше 900. Больше, чем за всю историю Украины".

Кабмин направил на приватизацию еще 431 предприятие, в том числе ГПЗКУ и "Артемсоль" (обновлено)
Фото: osh13-soledar.at.ua

Кабинет министров решил передать на приватизацию еще 431 предприятие, которое принадлежит государству.

Об этом на брифинге после заседания правительства во вторник сказал премьер-министр Алексей Гончарук

"Сегодня правительство приняло решение о передаче еще 431 объекта на приватизацию в Фонд государственного имущества. Там они будут готовиться и по прозрачной процедуре в течение некоторого времени - продаваться", - сказал он.

Гончарук напомнил, что в 2019 году правительство уже передало больше 500 объектов на приватизацию.

"В целом это огромное число - больше 900. Это больше, чем за всю историю Украины", - сказал премьер.

По его словам, речь идет о передаче таких "коррупционных кормушек", как Государственная продовольственно-зерновая корпорация, ГАК "Хлеб Украины", "Артемсоль".

В телеграм-канале премьер-министра говорится, что "Артемсоль", например, занималась манипуляциями цен на соль, а его руководство фигурирует в уголовных делах о взяточничестве.

"Предприятие уже ранее получало штраф от Антимонопольного комитета объемом 3,14 млн гривен из-за манипуляций с ценой на соль. Более того, руководство госпредприятия являются фигурантами дел о взятках в 800 тыс. гривен",- подчеркнул Гончарук.

По его словам, предприятие "Артемсоль" и другие предприятия будут приватизированы через прозрачный аукцион.

Напомним, в декабре 2019 года ГБР раскрыло схему вымогательства 800 тыс. гривен, к которой причастны чиновники "Артемсоли" и СБУ. Они вымогали деньги за содействие в ускоренном перечислении денежных активов согласно с актами приема выполненных подрядных работ, заказчиком которых было предприятие.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также