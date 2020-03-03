Первый замглавы Львовской ОГА стал заместителем нового министра громад

Кабинет министров 26 февраля назначил заместителей новому министру развития громад и территорий Денису Шмыгалю.

Об этом говорится в распоряжениях правительства №169 и №170.

Первым заместителем министра стал первый заместитель Львовской областной государственной администрации Василий Лозинский. С 26 декабря 2019 года по 5 февраля 2020 года он исполнял обязанности председателя администрации.

Еще одним заместителем назначена Валентина Москаленко, которая занимала должность руководителя экспертной группы развития механизмов и инструментов стимулирования регионального развития директората регионального развития Министерства развития общин и территорий.

Напомним, 4 февраля Верховная Рада уволила министра развития громад и территорий Алену Бабак и назначила на ее место ивано-франковского губернатора Дениса Шмыгаля.

После этого Кабинет министров уволил двух заместителей Бабак - Юлиана Чаплинского и Дмитрия Живицкого.