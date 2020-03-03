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За сутки выехать в Россию не смогли 15 человек без загранпаспорта

Новые правила пересечения границы с РФ начали действовать 1 марта.

За сутки выехать в Россию не смогли 15 человек без загранпаспорта
Фото: inforesist.org

В течение суток после введения новых правил границу с Российской Федерацией пересекли около 7 тыс. человек. 15 лицам отказано из-за отсутствия заграничного паспорта.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Укринформ.

"Было 15 отказов в пересечении границы гражданами Украины при выезде в Россию. У них не было загранпаспорта. В целом количество пересечений - около 7 тысяч в направлении РФ", - рассказал Демченко.

Как сообщалось, с 1 марта граждане Украины могут выезжать в Российскую Федерацию только по загранпаспорту.

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