Пристайко признал, что договоренности "нормандского формата" не реализованы в полной мере

Не факт, что встреча "нормандского формата" произойдет именно в апреле.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко признал, что все 7 договорённостей лидеров стран "нормандского формата" не реализованы. По его словам, из них более-менее реализован лишь обмен пленными. Из-за этого не факт, что нормандская встреча состоится именно в апреле. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

"В Париже лидеры договорились, что их следующая встреча состоится месяца через четыре. То есть примерно в апреле. Но лидеры не зафиксировали четко конкретную дату, поэтому постоянно возникают спекуляции", - сказал он.

Пристайко отметил, что Украина заинтересована как в выполнении декабрьских договоренностей, так и в скорейшем проведении очередной встречи.

"Лавров сказал, что не видит предмета встречи, пока все 7 договоренностей лидеров не будут реализованы. Пока из них более-менее реализован обмен пленными... Мы также считаем, что максимальное количество договоренностей должно быть выполнено. К сожалению, в российской системе, когда от президента зависит решение практически всех вопросов, встреча с лидером России является очень важной для дальнейшего прогресса. Именно поэтому мы бы хотели не откладывать эту встречу", - сказал он.

В то же время, по его словам, не обязательно такая встреча должна состояться в апреле.

"Вот такая простая ситуация: четыре месяца - в апреле, но конкретной даты нет. Поэтому мы рассчитываем, работаем, но не обязательно это должно произойти именно в апреле", - сказал он.

Напомним, 10 февраля Пристайко заявил, что не видит подготовки к возможному проведению новой встречи "нормандской четверки".

О том, что новый саммит "нормандской четверки" должен пройти в апреле в Берлине, президенты Германии, Франции, Украины и РФ договорились на встрече в Париже. 15 февраля Макрон эту договоренность подтвердил.

17 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что еще нет ясности в каком месяце может пройти встреча. Он говорил, что этот вопрос еще обсуждается.

26 февраля глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что новый саммит в "нормандском формате" может состояться после выполнения решений предыдущего саммита, а именно закрепления в законодательстве Украины "особого статуса Донбасса".

Ранее глава МИДа сообщал, что встреча лидеров стран "нормандского формата" не состоится, пока Украина не выполнит все 7 пунктов коммюнике, принятого по результатам "нормандского саммита" в Париже.