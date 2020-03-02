Разумков: неделя будет насыщена событиями

Предстоящая неделя в Верховной Раде будет насыщена событиями

Об этом в ходе согласительного совета заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Эта неделя у нас будет насыщена событиями. Мы уже это видим. С одной стороны мы будем в процессе рассмотрения законопроекта о земельной реформе. Параллельно с этим я ещё раз хочу напомнить, что на среду, 4 марта, президент государства обратился с просьбой созвать внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Перечень вопросов всем хорошо известен", - заявил он.

Разумков напомнил, что на внеочередном заседании парламент рассмотрит проект закона о согласии с решением президента о допуске подразделений и вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в 2020 году в многонациональных учениях. Во-вторых, депутаты рассмотрят разделение должностей начальника Генерального штаба ВСУ и главнокомандующего, вопрос ратификации рамочного договора с Францией.

"Также будет рассмотрен вопрос о Кабинете министров и о деятельности министерства внутренних дел, СБУ, НАБУ и Офиса генпрокурора", - добавил он.

Спикер прогнозирует, что внеочередное заседание продлится 3-4 часа.