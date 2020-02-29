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Зеленский поздравил патриарха Варфоломея с юбилеем и заявил о готовности укреплять отношения

Поздравления передала делегация с Бородянским и Ткаченко.

Зеленский поздравил патриарха Варфоломея с юбилеем и заявил о готовности укреплять отношения
Фото: NIKOS MANGINAS / ECUMENICAL PATRIARCHATE

Президент Владимир Зеленский поздравил вселенского патриарха Варфоломея с 80-летним юбилеем и заявил о готовности укреплять отношения.

Об этом говорится в письме Зеленского, который в субботу передали Варфоломею члены украинской делегации во главе с министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским.

"Гордимся связью тысячелетней давности, которая соединила Украину с Константинопольским престолом и благодаря которой наше государство стало частью христианского мира. Эти отношения со Вселенской церковью имели большое влияние на ход истории нашего народа и их последствия сохраняют важность до сегодня. Хочу заверить Вашу Всесвятость в готовности и дальше укреплять отношения Украины с Вселенским патриархатом", - сказано в тексте поздравления, которое обнародовал заместитель министра иностранных дел, бывший генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар.

Фото: facebook.com / Vasyl Bodnar

Кроме Бородянского и Боднаря, в составе украинской делегации был депутат Александр Ткаченко.

"Патриарх в хорошем настроении и рад будет при первой возможности посетить Киев. Говорит, что в скором времени стоит ожидать признания ПЦУ другими православными церквями. Последней будет Москва, по его словам", - написал он в фейсбуке.

Напомним, что 8 августа Зеленский встретилс с Варфоломеем на Фанаре. Пресс-служба главы государства ограничилась по этому поводу коротким пресс-релизом, согласно которому Зеленский заявил, что не будет вмешиваться в церковные дела, но будет защищать независимость церкви.

Во Вселенском патриархате сообщили, что во время встречи Варфоломей гарантировал независимость Православной церкви Украины.

Патриарх Варфоломей в 2019 году предоставил автокефалию Православной церкви Украины.

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