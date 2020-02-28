Генконсульство Украины в Милане возобновит прием граждан с 2 марта

Прием граждан был прекращен 25 февраля из-за вспышки коронавируса в Италии.

Генеральное консульство Украины в Милане с 2 марта восстанавливает общий прием граждан по предварительной записи.

Об этом сообщили на странице дипломатического учреждения в Facebook.

Отмечается, что работа возобновлена в соответствии с директивами, обнародованными префектурой Милана.

В Генконсульстве сообщают, что граждане, которые были записаны на прием 25, 26 и 27 февраля, будут приняты отдельно от общей записи.

Также украинское дипучреждение просит граждан при посещении консульства соблюдать рекомендации итальянских санитарных служб по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса.

"А именно: в помещении Генерального консульства не создавать толпу, соблюдать необходимую дистанцию при общении с посетителями и работниками консульства, активно пользоваться дезинфицирующими средствами для рук, при возможности - медицинскими масками и резиновыми перчатками", - говорится в сообщении.

Генконсульство прекратило прием граждан и выдачу документов 25 февраля в соответствии с распоряжением президента Ломбардии Аттилио Фонтаны и министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца о введении превентивных мер в связи со вспышкой коронавируса SARS-CoV-2.

По состоянию на вечер 28 февраля в Италии от коронавируса нового типа скончался 21 человек. За сутки произошло 4 летальных случая вследствие COVID-19. У 821 итальянцев подтверждено наличие коронавируса SARS-CoV-2. У половины зараженных коронавирусом болезнь протекает бессимптомно. Вместе с тем, 46 итальянцев излечились от коронавируса нового типа.

26 февраля сообщалось, что одной из больных в Италии является 25-летняя гражданка Украины.

МИД пока не планирует эвакуировать украинцев из Италии.