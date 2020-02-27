МИД пока не планирует эвакуировать украинцев из Италии

Консульская служба находится на постоянной связи с находящимися за границей украинцами.

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел заявил, что речи об эвакуации граждан Украины из Италии пока не идет. Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

"На данный момент, об эвакуации из Италии (украинцев) речь не идет", - сказал он. При этом, консульская служба находится на постоянной связи с находящимися за границей, в том числе и в Италии, украинцами.

Коваленко также подчеркнул, что все просьбы граждан Украины учитываются.

Напомним, ранее украинка, находящаяся в Италии, заразилась коронавирусом. Отмечается, что ее состояние здоровья не критическое.

За 26 февраля в Италии за сутки количество больных COVID-19 выросло с 322 до 453, зафиксированы 12 летальных исходов.