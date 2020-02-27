В зоне ООС один украинский военный ранен, еще один получил боевое поражение

Также вчера, подорвавшись на взрывном устройстве, погиб украинский защитник.

В зоне боевых действий на Донбассе 26 февраля противник 10 раз нарушал режим прекращения огня. Один украинский военный погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, один был ранен, еще один получил боевое ранение.

Противник применял запрещенное Минскими договоренностями оружие, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Два обстрела произошли возле Марьинки – из миномета калибра 120 мм выпущено 11 мин, еще 12 выстрелов совершили из станкового противотанкового гранатомета.

"Три возле Павлополя и один раз неподалеку Авдеевки – из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе Орехового оккупационные войска выпустили четыре мины из миномета калибра 120 мм, из станкового противотанкового гранатомета совершили 25 выстрелов.

За границами разведения в районе Золотого-4 стреляли из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Новотошковского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Поблизости Луганского – из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Напомним, 26 февраля на взрывном устройстве подорвался и погиб Дмитрий Гринь, 1992 года рождения. Он проходил контрактуню службу с января 2019 года.